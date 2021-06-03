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FIDE потребует от Беларуси компенсацию за отказ проводить Кубок мира

Международная шахматная федерация (FIDE) будет требовать денежную компенсацию от Беларуси за отказ от проведения Кубка мира.

Об этом ТАСС рассказал президент FIDE Аркадий Дворкович в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Кубок мира пройдет в Сочи, и мы готовимся уже в ежедневном режиме, - сказал Дворкович. - Все участники определены, ждем несколько номинаций от стран, есть несколько wild card ("специальных приглашений"), которые надо раздать. 

Но мы уже заключаем контракты с отелями, площадкой для проведения, занимаемся согласованием медицинских протоколов. Шахматисты уже получают визы".

"Мы очень благодарны правительству РФ за поддержку, потому что случился форс-мажор. Минск отказался от проведения, мы ничего не отнимали у них, поэтому, прямо скажем, Беларусь поступила не очень по-партнерски. 

Я не знаю, из-за чего, поставили нас перед фактом, без всякой компенсации - это для нас сложная ситуация, и с ней еще будем разбираться. Есть решение совета FIDE заниматься вопросом получения компенсации, в отличие от хоккея, не мы им должны деньги, а они нам, мы потратили свои ресурсы".
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