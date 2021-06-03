+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Задержаны автор Youtube-канала "ЧестнОК" Ивулин и монтажер проекта Писаренко

Сегодня в съемной квартире был задержан автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко.

По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми. 

В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».

Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.
Источник: tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]