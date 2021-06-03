Задержаны автор Youtube-канала "ЧестнОК" Ивулин и монтажер проекта Писаренко
Сегодня в съемной квартире был задержан автор Youtube-канала «ЧестнОК», журналист Tribuna.com Александр Ивулин и монтажер канала, экс-сотрудник БТРК Ярослав Писаренко.
По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13:00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.
В 16:00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.
Напомним, в этом сезоне Ивулин стал футболистом «Крумкачоў».
Писаренко в августе покинул БТРК, где работал ведущим и комментатором.
Источник: tribuna.com
16:51 03/06/2021
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