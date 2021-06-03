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Беларусь – Азербайджан. Болельщики скандировали «Уходи!»

Болельщики скандировали «Уходи!» на матче футбольных сборных Беларуси и Азербайджана (1:2) в Минске.

Об этом сообщает TUT.BY. На записях телетрансляции слышно, как болельщики скандируют слово, похожее на «Уходи!». То, что такая кричалка действительно звучала, подтвердили и зрители, которые присутствовали на стадионе «Динамо».

Отметим, что билеты на центральные трибуны, которые попадают в кадры телетрансляции, были недоступны для покупки.
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