На трибунах будет тихо - на Олимпиаде-2021 запретят кричать в поддержку атлетов. А также есть и пить алкоголь на объектах
На трибуны во время Олимпиады в Токио планируют разрешить вход только тем зрителям, которые предъявят документ о прохождении вакцинации от коронавируса либо отрицательный тест на вирус.
К тому же тест на коронавирус должно быть сделан не более чем за неделю до даты присутствия на стадионе, сообщает Yomiuri Shimbun.
Также зрителям планируют запретить кричать в поддержку атлетов, употреблять пищу и пить алкоголь на олимпийских объектах. При входе на стадион организаторы будут проверять наличие защитных масок, а также измерять температуру тела.
Из-за пандемии коронавируса было решено, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры. В июне организаторы объявят о возможности допуска японских зрителей на трибуны.
Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
08:25 03/06/2021
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