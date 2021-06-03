К тому же тест на коронавирус должно быть сделан не более чем за неделю до даты присутствия на стадионе, сообщает Yomiuri Shimbun.









Также зрителям планируют запретить кричать в поддержку атлетов, употреблять пищу и пить алкоголь на олимпийских объектах. При входе на стадион организаторы будут проверять наличие защитных масок, а также измерять температуру тела.

Из-за пандемии коронавируса было решено, что иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские игры. В июне организаторы объявят о возможности допуска японских зрителей на трибуны.





Летние Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.



