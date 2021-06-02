+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Съемки сериала об олимпийском чемпионе Александре Медведе стартовали в Минске

Сценарий картины написал известный белорусский режиссер Андрей Кудиненко.



Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя легла в основу 8-серийного детско-юношеского кино «10 жизней Медведя». Его производство стартовало в белорусской столице, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Одной из первых локаций, где прошли съемки, стали просторные помещения развлекательного комплекса на ул. Я. Купалы, 25. Здесь снимали массовую сцену празднования юбилея заслуженного спортсмена. Актеры за столами изображали гостей, а роль Медведя сыграл известный российский артист Евгений Сидихин.

Режиссером картины выступает Андрей Кудиненко, ранее снявший фильмы «Оккупация. Мистерии», «Масакра», «Хард ребут». Он же написал сценарий к новому проекту. По сюжету молодым ребятам предстоит пройти своеобразный квест по жизням легендарного борца.

— Это будет не спортивная драма, как «Легенда № 17», а детско-юношеский проект с элементами фантастики. Несколько молодых героев попадают в компьютерную игру и проходят разные уровни, основанные на реальных событиях из жизни Александра Медведя, — рассказала исполнительный продюсер фильма Надежда Гусельникова.

По ее словам, экранный образ спортсмена будет воплощен силами нескольких актеров разных возрастов. Пожилого Медведя играет Евгений Сидихин, а молодого — Григорий Некрасов. Сам он родом из Кемерово, мастерству учился в Санкт-Петербурге, а теперь живет в Москве.

 

— До кастинга я совсем ничего не знал об Александре Медведе, но после отбора погрузился в мир спорта, записался в секцию борьбы, где боролся с дагестанцами. В итоге у меня закончились деньги на тренировки, как когда-то у самого Медведя, и я продолжил заниматься в простом спортзале, — рассказал о подготовке к роли молодой актер.

Планируется, что «Первая КиноВидеоКомпания» в 2022 году представит публике как 8-серийный фильм, так и полнометражную картину.

Фото автора
Источник: Владимир Маяк
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]