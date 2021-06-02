Анастасия Сорокина покинула пост руководителя Белорусской федерации шахмат

Она утверждает, что приняла решение сама и что планирует учиться в магистратуре в одном из европейских университетов. "Мой выбор сейчас — это моя семья и мои близкие люди", — пишет Сорокина в своем письме.