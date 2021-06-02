В Бресте игрок по хоккею на траве пережил остановку сердца
В Бресте 1 июня во время матча финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве между «Строителем» и ХК «Минск» у 29-летнего игрока остановилось сердце. Спортсмена госпитализировали.
На поле стало плохо игроку «Строителя» Евгению Михейчику, он потерял сознание. Бригада скорой медицинской помощи констатировала остановку сердца. Реанимацию провели на поле, затем спортсмена отвезли в больницу скорой помощи. Сейчас Евгений находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное: разговаривает, самостоятельно дышит, осознает, кто он и что с ним произошло. Назначено углубленное обследование, по его результатам будет понятна причина произошедшего, сообщает БелТА.
Евгений Михейчик в мае прошел осмотр в областном диспансере спортивной медицины, патологий не было выявлено.
Игрок «Строителя» также выступает в национальной сборной Беларуси по хоккею на траве, пишет НН.
18:18 02/06/2021
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