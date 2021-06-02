Цветобоязнь БЧБ как агония: носки, коробки и шарфы... Дмитрий Руто получил 15 суток за цвета футбольного шарфа
Журналист Tribuna.com Дмитрий Руто получил 15 суток административного ареста по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Судьей процесса выступала Ангелина Лапаева.
Напомним, что журналист был задержан вчера. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета. Также у Руто был БЧБ браслет с надписью «Малиновка».
Родным удалось передать Дмитрию теплые вещи и еду.
16:38 02/06/2021
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