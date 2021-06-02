Судьей процесса выступала Ангелина Лапаева.





Напомним, что журналист был задержан вчера. Основания для задержания – в авто Дмитрия был футбольный шарф, на котором присутствуют белые и красные цвета. Также у Руто был БЧБ браслет с надписью «Малиновка».





Родным удалось передать Дмитрию теплые вещи и еду.



