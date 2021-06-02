Джокович поддержал решение второй ракетки мира сняться с «Ролан Гаррос»
Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал решение японской теннисистки Наоми Осаки сняться с «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на France24.
По мнению серба, спортсменка поступила очень смело. Он также выразил сожаление, что ей приходится преодолевать психологические проблемы. «Если ей нужно время, чтобы оценить ситуацию и перезарядиться, именно так и нужно было поступить», — добавил Джокович.
Кроме того, теннисист отметил, что организаторы «Ролан Гаррос» должны преследовать свои интересы. В связи с этим он не был удивлен их риторикой по отношению к Осаке.
О решении японки сняться с «Ролан Гаррос» стало известно 1 июня. Вторая ракетка мира отметила, что так будет лучше для ее психического здоровья и для организаторов турнира. Перед этим руководство «Ролан Гаррос» пригрозило японке дисквалификацией за отказ от интервью после матчей.
13:19 02/06/2021
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