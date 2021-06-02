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"Реал" решил вернуть Карло Анчелотти на пост главного тренера

Руководство мадридского "Реала" определилось с кандидатурой нового главного тренера команды после ухода с поста Зинедина Зидана, сообщает "Чемпионат" со ссылкой сообщает на Marca.

"Сливочные" приняли решение вернуть в команду Карло Анчелотти, который в настоящее время возглавляет "Эвертон". В "Королевском клубе" хотят побыстрее назначить итальянского специалиста, поэтому о его приходе в команду может быть объявлено в ближайшие часы.

Анчелотти тренировал "Реал" с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл "сливочных" к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял "Баварию" и "Наполи", а в 2019 году пришёл в "Эвертон".

В минувшем сезоне "Реал" финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь "Атлетико". "Сливочные" набрали 84 очка в 38 матчах и до последнего тура претендовали на чемпионство, однако "матрасники" одержали победу в решающей встрече и не упустили титул. В Лиге чемпионов "Реал" дошёл до полуфинала, где проиграл "Челси", который по итогу стал обладателем трофея. Из Кубка Испании мадридцы вылетели уже на стадии 1/16 финала.
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