Шинкевич: «Хотелось бы извиниться за такой результат»

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— Впечатления чемпионат оставил не очень хорошие. Мы не выполнили задачу. В начале турнира смогли зацепиться с сильными соперниками, хоть и проиграли в овертайме чехам. Плохо сыграли оставшиеся матчи, поэтому впечатления не очень хорошие.





— На этом турнире был поворотный момент, после которого почувствовали, что всё идёт не так?





— Думаю, это матч с Великобританией. Он надломил нас. Наверное, потом не поверили в себя в игре с датчанами, в котором третий период проиграли. Поворотным моментом стали две эти встречи.





— Что можете сказать болельщикам?





— Мы бы хотели поблагодарить их за поддержку. Люди всё равно переживали, смотрели наши игры, хоть они у нас неудачно сложились, особенно концовка чемпионата. Хотелось бы извиниться за такой результат.







