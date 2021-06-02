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Белoрусские хоккеисты вернутся с ЧМ на автобусе

Сборная Беларуси, которая завершила выступление на чемпионате мира в Риге, вернется домой на автобусе, а не на самолете из-за введенного в Латвии запрета на авиасообщение. Об сообщил глава оргкомитета чемпионата мира Эдгарс Бунцис.

«Поскольку введен запрет на полеты, сборная поедет на автобусе», – сказал функционер. Глава оргкомитета уточнил, что в Ригу сборная Беларуси прилетела на самолете.

Бунцис добавил, что оргкомитет чемпионата мира до последнего момента надеялся, что ему удастся организовать вылет в Минск для беларусской сборной. Для этого, по его словам, была необходима официальная просьба со стороны беларусских властей, однако те с таким запросом не обратились.

25 мая правительство Латвии ввело ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Такие действия латвийских властей произошли в ответ на посадку в Минске самолета, выполнявшего рейс по маршруту Афины – Вильнюс. С борта на территории Беларуси был снят журналист Роман Протасевич. Он был помещен в СИЗО, правозащитниками признан политзаключенным.

 
ТАСС
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