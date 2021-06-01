На матч сборной Беларуси и команды России пришел ... один зритель









С 1 июня на ЧМ-2021 в Риге допустили болельщиков, правда, только с вакциной. Цена на матч группового этапа — 110 евро. Билеты стали продавать только сегодня в 11 утра. В итоге на матч Россия — Беларусь пришел один зритель (билетов было продано два).





Зовут героя Андрей Михайлов, он из Риги. Говорит, что "раз в 15 лет можно себе позволить билет за такую цену".





Симпатизирует сборной России. Был на ЧМ-2006, который также проходил в Риге.





Кстати, россияне приложили белорусов не по-братски. Не пожалели. Счет 0:6. Но поскольку белорусские хоккеисты во время политического кризиса "топили" за Лукашенко, то и в Беларуси им не стоит искать сочувствия.



