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На матч сборной Беларуси и команды России пришел ... один зритель

Telegram-канал Coolest Game on Earth рассказал, сколько зрителей пришло на заключительный матч сборной Беларуси на чемпионате мира-2021 в Риге против команды ОКР (России).



С 1 июня на ЧМ-2021 в Риге допустили болельщиков, правда, только с вакциной. Цена на матч группового этапа — 110 евро. Билеты стали продавать только сегодня в 11 утра. В итоге на матч Россия — Беларусь пришел один зритель (билетов было продано два).

Зовут героя Андрей Михайлов, он из Риги. Говорит, что "раз в 15 лет можно себе позволить билет за такую цену".

Симпатизирует сборной России. Был на ЧМ-2006, который также проходил в Риге.

Кстати, россияне приложили белорусов не по-братски. Не пожалели. Счет 0:6. Но поскольку белорусские хоккеисты во время политического кризиса "топили" за Лукашенко, то и в Беларуси им не стоит искать сочувствия.  
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