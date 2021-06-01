Владимир Самсонов поедет на свою седьмую Олимпиаду





"Международная федерация настольного тенниса (IITF) 1 июня опубликовала олимпийский квалификационный рейтинг, согласно которому 45-летний белорусский спортсмен располагается на 29-й позиции и сможет принять участие в Играх в столице Японии", - проинформировали в НОК Беларуси, пишет interfax.by.





Кроме Самсонова больше никто из белорусских представителей настольного тенниса не смог пробиться на Олимпийские игры в Токио.





Самым высоким олимпийским достижением Самсонова является четвертое место на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро 2016 года. Он трехкратный победитель Кубка мира, шестикратный чемпион Европы, девятикратный победитель европейской Лиги чемпионов. Был первой ракеткой мира.







