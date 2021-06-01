- Почему вы покинули пост директора школы «Юность»?





– Я с поста директора действительно ушел. Сейчас являюсь одним из тренеров школы – отвечаю за подготовку тренерских кадров, отвечаю за тактическую подготовку и веду одну из групп в школе.





- А почему вы покинули пост директора?



