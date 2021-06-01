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Директор школы "Юности" покинул пост из боязни заразиться COVID-19

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Сафонов объяснил уход с поста директора школы «Юность».

- Почему вы покинули пост директора школы «Юность»?

– Я с поста директора действительно ушел. Сейчас являюсь одним из тренеров школы – отвечаю за подготовку тренерских кадров, отвечаю за тактическую подготовку и веду одну из групп в школе.

- А почему вы покинули пост директора?

– Но, во-первых, мне не хотелось бы иметь много контактов, потому что у нас 550 учащихся. При коронавирусе много контактов – это чревато, – цитирует Сафонова Трибуна.
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