Директор школы "Юности" покинул пост из боязни заразиться COVID-19
Заслуженный тренер Беларуси Владимир Сафонов объяснил уход с поста директора школы «Юность».
- Почему вы покинули пост директора школы «Юность»?
– Я с поста директора действительно ушел. Сейчас являюсь одним из тренеров школы – отвечаю за подготовку тренерских кадров, отвечаю за тактическую подготовку и веду одну из групп в школе.
- А почему вы покинули пост директора?
– Но, во-первых, мне не хотелось бы иметь много контактов, потому что у нас 550 учащихся. При коронавирусе много контактов – это чревато, – цитирует Сафонова Трибуна.
12:38 01/06/2021
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