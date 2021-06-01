«0:6 против швейцарцев – это не самое страшное, что переживала Беларусь за все время выступлений на ЧМ. Скорее проблема кроется гораздо глубже, в системе подготовки, в системе национальной сборной.





К сожалению, этот чемпионат – генератор случайных чисел. Многие команды приехали в разобранном состоянии. Скорее всего, это последствия пандемии и отсутствия у многих игроков практики в течение длительного времени.





В целом беларусы собрали хорошую сборную в этом году, но слова Михаила Захарова о том, что нам надо иметь 60 игроков в КХЛ, очень далеки от той действительности, которая на сегодняшний день есть в хоккее.





На этом ЧМ есть две сборные, которые играют в элитном дивизионе чемпионата мира и которые прошли по пути натурализации игроков много лет назад. Это Беларусь и Казахстан. Если у казахов еще что-то получается и они, возможно, войдут в плей-офф, то Беларусь не настолько богатая страна, которая может себе позволить раздавать направо и налево паспорта и играть иностранными игроками.





У нас уже длительное время те задачи, которые ставятся перед сборной, очень кратковременны: «Нам нужна победа здесь и сейчас, любой ценой». «Динамо» выступает в КХЛ с 2008 года, с тех пор результаты сборной никак не улучшились, а деньги, затраченные на этот проект, были огромными. Если бы эти деньги были вложены во внутренний чемпионат, то с большей вероятностью результат был бы совершенно другим.





Чемпионат Беларуси даже на сегодняшний день не может гарантировать какую-то хорошую заработную плату. А век игрока не очень длинный. 10-15 лет игрок может играть на профессиональной основе. Я противник того, что нам нужен КХЛ. Считаю, что только сильный внутренний чемпионат в Беларуси сможет позволить впоследствии собрать хорошую сборную.





На этом чемпионате по статистике гораздо выше ребята из внутреннего чемпионата, чем ребята, которые приехали поиграть за сборную. У нас в Беларуси запрещено двойное гражданство, и я не очень уверен, что тот же Плэтт, Паре отказались от тех паспортов, которые у них по рождению, получив паспорт РБ. И проблема натурализованных игроков кроется именно в этом.





Сегодня у него есть паспорт Беларуси, а завтра он его выбросит и скажет: «Я гражданин Канады». И такое же отношение к сборной. Я не хочу сказать, что они не профессиональные игроки, у них очень хороший уровень, но редкие клубы смогут взять тебя в состав, дать тебе хороший контракт, финансово ёмкий, а североамериканские игроки сюда приезжают именно за деньгами.





Михаил Михайлович Захаров хочет снять с себя ответственность и показать, что те игроки, которые к нему приехали, не того уровня, которого он бы хотел. Это однозначно тренерский провал и вообще провал развития хоккея за последние 10 лет в Беларуси.



