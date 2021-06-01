Задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто
Его обвиняют в незаконном "пикетировании" за бчб-шарф в авто
Сегодня утром в Минске задержан журналист Tribuna.com Дмитрий Руто. Основания для задержания – в авто Дмитрия был бело-красно-белый футбольный шарф.
Его обвиняют в незаконном пикетировании по статье 24.23 кодекса об административных правонарушениях (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или ареста.
Журналист доставлен в Октябрьское РОВД Минска, составляется протокол.
10:07 01/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение