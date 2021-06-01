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Владимир Сафонов: думаю, будет заседание ФХБ, работу Захарова оценят. Перед ЧМ-2021 говорилось о попадании в восьмерку

Заслуженный тренер Беларуси Владимир Сафонов прокомментировал выступление сборной Беларуси на чемпионате мира-2021.


- Как вам игра сборной?

- Результат говорит сам за себя. Он неудовлетворительный.

- Что с физическим состоянием команды? Вот и Захаров говорит, что что-то не так? Хотя месяц до ЧМ же тренировались.

- Я думаю, в последних играх больше повлияло не физическое состояние, а психологическое. Особенно после игры с Великобританией, где матч проиграли, на который все надеялись.

- Что думаете в этой связи о работе тренерского штаба Захарова?

- Никого не хочу оценивать. Думаю, что будет заседание федерации и эту работу оценят. Писалось перед ЧМ в прессе и говорилось о попадании в восьмерку...

- Могла эта команда попасть в плей-офф?

- Думаю, что вполне. Коронавирус сильно вмешался в составы многих сборных. Сильнейшие игроки не приехали — вы посмотрите, какой уровень у Канады, США, Швеции. Поэтому вполне могли выйти. Это доказывают игры тех же казахов, тех же датчан, латышей. Сам Михаил Михайлович говорил о задаче набрать 50% очков после 3 туров, а взяли 4 очка. Старт получился неплохой.

- Многие ругают натурализованных игроков. Оправдана такая критика?

- Чтобы так говорить, надо быть внутри команды. У того же Принса или Бэйлена довольно высокий потенциал. Они же не за красивые глаза попали в сборную. Мы их потенциал видели в матчах КХЛ. Их уровень довольно высокий.

Когда проигрывает команда, надо разбираться не только в иностранцах, не одни же иностранцы играют. Надо разбираться и в тактике, и в системе игры, в игровой дисциплине, которая была. Я думаю, что 2-3-4 игрока — это еще не вся команда.

Вообще, в хоккей играют не только на площадке — это все складывается на скамейке, в раздевалке. Команда должна жить игрой, быть единой, — цитирует Сафонова by.tribuna.com.
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