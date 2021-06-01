«Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисе в Париже», — написала Осака. Он объяснила отказы давать интервью после матчей своим психологическим состоянием, пишет Лента.ру.





Японка призналась, что после завоевания первого титула на турнире «Большого шлема» в 2018 году на US Open она страдает от длительных приступов депрессии. Именно поэтому теннисистка отказалась беседовать со СМИ в ходе «Ролан Гаррос». Осака добавила, что на ближайшее время возьмет паузу в турнирах.





Ранее организаторы турнира грозились дисквалифицировать вторую ракетку за отказ от обязательных интервью после матчей. За отказ от общения с прессой после победы над румынкой Патрисией Марией Тиг в первом круге японка заплатила 15 тысяч долларов.



