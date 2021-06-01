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Вторая ракетка мира снялась с «Ролан Гаррос» после отказа от интервью Наоми Осака

Четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» и вторая ракетка мира японка Наоми Осака заявила, что снимается с Открытого чемпионата Франции по теннису. Об этом спортсменка написала в Twitter.

«Думаю, мое решение сняться является наилучшим для турнира, игроков и моего состояния здоровья, что позволит всем сосредоточиться на теннисе в Париже», — написала Осака. Он объяснила отказы давать интервью после матчей своим психологическим состоянием, пишет Лента.ру.

Японка призналась, что после завоевания первого титула на турнире «Большого шлема» в 2018 году на US Open она страдает от длительных приступов депрессии. Именно поэтому теннисистка отказалась беседовать со СМИ в ходе «Ролан Гаррос». Осака добавила, что на ближайшее время возьмет паузу в турнирах.

Ранее организаторы турнира грозились дисквалифицировать вторую ракетку за отказ от обязательных интервью после матчей. За отказ от общения с прессой после победы над румынкой Патрисией Марией Тиг в первом круге японка заплатила 15 тысяч долларов.
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