Уроженец Беларуси, олимпийский чемпион Александр Лесун пропустит Игры в Токио

Уроженец Беларуси, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун не вошел в состав сборной России на чемпионат мира по современному пятиборью и пропустит Игры в Токио.