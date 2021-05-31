Уроженец Беларуси, олимпийский чемпион Александр Лесун пропустит Игры в Токио
Уроженец Беларуси, олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Александр Лесун не вошел в состав сборной России на чемпионат мира по современному пятиборью и пропустит Игры в Токио.
Чемпионат мира является последним шансом для завоевания именных лицензий на Олимпийские игры в Токио.
В состав российской команды вошли Александр Лифанов, Максим Кузнецов, Андрей Зуев, Илья Шугаров, Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Аделина Ибатуллина и София Козлова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации современного пятиборья России.
Изначально чемпионат мира по современному пятиборью должен был пройти в Минске, но Международный союз современного пятиборья (UIPM) перенес соревнования из Белоруссии в связи с нестабильной ситуацией в стране. Турнир пройдет с 7 по 13 июня в Каире, пишет Прессбол.
20:50 31/05/2021
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