Руководство команды не продлило текущее соглашение тренера, которое завершается в конце мая.





«Мы смотрим на то, что закончился один этап, и должны сказать, что больших побед он не принес. Теперь мы с нетерпением ждем возвращения на победный путь», — заявил спортивный директор клуба Тадас Симайтис.





Гуренко за время тренерской карьеры трудился в минском "Динамо" и жодинском "Торпедо-БелАЗе", а также ассистировал в тренерских штабах команд чемпионата России.



