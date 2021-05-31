"Удачный пример перед глазами — Казахстан с тренером "Барыса" Юрием Михайлисом уже набрал 10 очков и находится в шаге от выхода в плей-офф. Там тоже легионеры, тоже базовый клуб в КХЛ — при этом общий уровень таланта местных хоккеистов уступает белорусскому. На долгосрочную перспективу тем более, никаких Шаранговичей и Протасов среди казахстанской молодежи нет и близко".





Сегодня казахстанцы сыграют заключительный матч группового этапа ЧМ-2021 против сборной Норвегии.



