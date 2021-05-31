Три белоруски вышли во второй круг теннисного турнира Rolan Garros

Соболенко (4 WTA) обыграла хорватку Анну Конюх (144 WTA) – 6:4, 6:3. Виктория Азаренко (16 WTA) победила в матче с россиянкой Светланой Кузнецовой (40 WTA) – 6:4, 2:6, 6:3. Александра Саснович (103 WTA) была сильнее в поединке с француженкой Диан Парри (291 WTA) – 6:3, 3:6, 6:3.





В следующем круге В. Азаренко встретится на корте с датчанкой Кларой Таусон (90 WTA). А. Соболенко и А. Саснович поборются за выход в третий круг между собой.





Также А. Саснович в дуэте с украинкой Мартой Костюк сыграет в парном разряде турнира. Они встретятся на корте с румынско-латвийским дуэтом в составе Моники Никулеску и Елены Остапенко.



