+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Три белоруски вышли во второй круг теннисного турнира Rolan Garros

Три теннисистки из Беларуси – Арина Соболено, Виктория Азаренко и Александра Саснович – вышли во второй круг открытого чемпионата Франции по теннису Rolan Garros, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».


Соболенко (4 WTA) обыграла хорватку Анну Конюх (144 WTA) – 6:4, 6:3. Виктория Азаренко (16 WTA) победила в матче с россиянкой Светланой Кузнецовой (40 WTA) – 6:4, 2:6, 6:3. Александра Саснович (103 WTA) была сильнее в поединке с француженкой Диан Парри (291 WTA) – 6:3, 3:6, 6:3.

В следующем круге В. Азаренко встретится на корте с датчанкой Кларой Таусон (90 WTA). А. Соболенко и А. Саснович поборются за выход в третий круг между собой.

Также А. Саснович в дуэте с украинкой Мартой Костюк сыграет в парном разряде турнира. Они встретятся на корте с румынско-латвийским дуэтом в составе Моники Никулеску и Елены Остапенко.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]