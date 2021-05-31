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"Беларусь 1": боксерам на олимпийский отбор в Париж нужно добраться только прямым рейсом. Иначе они не попадут на Игры

На канале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором рассказано о критических последствиях для белорусского спорта от ограничений по авиаперелетам.

"Заложниками сегодняшней политической истерии Запада в отношении Минска становятся спортсмены, артисты и обычные люди. Проблема авиаперелетов особенно остро стоит перед нашими спортсменами.

Так, волейболистки в Чехию добирались около суток с ночевкой в Стамбуле, чтобы выступить во втором туре Золотой Евролиги. А вот боксеров ждет еще больший стресс. Сборной страны предстоит выступить на отборочном турнире на Олимпиаду в Токио, который пройдет с 4 по 8 июня в Париже. Но добраться в столицу Франции необходимо только прямым рейсом, в противном случае команде предстоит отбыть десятидневный карантин, а это автоматически лишит наших боксеров возможности выступить и в Париже, и в Токио, пишет pressball.by

Проблема перелета коснулась многих наших сборных: и команду по женской борьбе, и борцов греко-римского стиля. Поедут на автобусе в Польшу и наши гребцы. Команде Владимира Шантаровича предстоит выступить на чемпионате Европы в Познани. Такое неспортивное поведение компаний Евросоюза ставит в неравные условия участников грядущих стартов, что подрывает основополагающие принципы спорта".
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