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Юрий Щербацевич завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по стрельбе

Бронзовую медаль проходящего в Хорватии чемпионата Европы по пулевой стрельбе завоевал белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.

 
Он стал третьим в стрельбе из винтовки из трех положений на 50 м с результатом 448,9 балла, сообщает НОК Беларуси.

Выше белоруса в итоговом протоколе оказались лишь два представителя Норвегии. Золото досталось Йон-Херманну Хеггу (461 балл), серебро у Хенрика Ларсена (459,9).
interfax.by
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