Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021. Натурализованный защитник не принимал участие в матче со Швейцарией, где команда пропустила еще 6 голов.