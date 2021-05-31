+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021. Натурализованный защитник не принимал участие в матче со Швейцарией, где команда пропустила еще 6 голов.


- Иностранцы? У кого-то травма, кто-то проиграл свои микроматчи. Бэйлен получил восемь голов из 16 на турнире. Нельзя так играть. Где тонко, там и рвется. Не попали в состав, вот и все, — приводит слова тренера "Чемпионат".

Всего сборная Беларуси пропустила 23 шайбы на турнире.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]