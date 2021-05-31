Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров обвинил Ника Бэйлена в привозе половины шайб на ЧМ-2021. Натурализованный защитник не принимал участие в матче со Швейцарией, где команда пропустила еще 6 голов.
- Иностранцы? У кого-то травма, кто-то проиграл свои микроматчи. Бэйлен получил восемь голов из 16 на турнире. Нельзя так играть. Где тонко, там и рвется. Не попали в состав, вот и все, — приводит слова тренера "Чемпионат".
Всего сборная Беларуси пропустила 23 шайбы на турнире.
07:43 31/05/2021
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