







Позже Валерий Румас прокомментировал Tut.by свое появление на финальном матче Лиги чемпионов с баннером:





«Был на финальном матче Лиги чемпионов с друзьями. Развернули официальный баннер фан-клуба, которому, кстати, уже много лет. Бояться, что меня сфотографируют и где-то опубликуют, не хотелось бы. Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров.





А то, что привлекло внимание — хорошо. Позитивные эмоции сейчас на вес золота, хорошо, что именно орнамент в связке с футболом их вызвали!»



