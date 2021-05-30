Фотофакт. На финале Лиги чемпионов сын Румаса появился с флагом баннером с национальным орнаментом
На финале Лиги чемпионов Манчестер Сити - « Челси «(0:1) в кадр попал стилизованный флаг с символикой»Челси». Tribuna.com узнала, что такой флаг держал старший сын экс-премьера Сергея Румаса Валерий. Он давний фанат лондонского клуба..
Позже Валерий Румас прокомментировал Tut.by свое появление на финальном матче Лиги чемпионов с баннером:
«Был на финальном матче Лиги чемпионов с друзьями. Развернули официальный баннер фан-клуба, которому, кстати, уже много лет. Бояться, что меня сфотографируют и где-то опубликуют, не хотелось бы. Это же орнамент, исторический символ страны. Точно не повод для споров.
А то, что привлекло внимание — хорошо. Позитивные эмоции сейчас на вес золота, хорошо, что именно орнамент в связке с футболом их вызвали!»
19:41 30/05/2021
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