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Перед сегодняшним матчем белорусы замыкали группу "А" с 4 очками и сохраняли теоретические шансы на выход в плей-офф при условии двух побед в последних матчах. Столько же имели британцы. Сборная Швейцарии с 9 очками шла на третьей позиции, уступая Словакии и России (по 12 баллов), пишет interfax.by.





Швейцарцы начали с места в карьер, открыв счет на 36-й секунде игры (Кристоф Берчи). А за две минуты до конца первого периода увеличили преимущество (Йоэль Вермин).





Второй период начался для белорусов так же неудачно, как первый. На второй минуте сборная Швейцарии увеличила свой отрыв до трех шайб (отличился Свен Андригетто). На 33-й минуте Грегори Хофман довел счет до практически безнадежных для белорусов 4:0.





В третьем периоде швейцарцы отличились еще дважды (забросили Йоэль Вермин и Фабрис Херцог). 0:6 - самое крупное поражение белорусов на турнире и самое крупное в истории поражение нашей сборной от команды Швейцарии. По броскам белорусы уступили оппонентам 20:42.





Таким образом сборная Беларуси утратила шансы на выход из группы. Напомним, в этом году командам не грозит вылет из мировой хоккейной элиты, поскольку из-за пандемии коронавируса не проводились турниры в низших дивизионах.





Ранее на турнире белорусы проиграли Словакии 2:5, выиграли у Швеции 1:0, уступили в овертайме Чехии 2:3, проиграли Великобритании 3:4 и Дании 2:5.





Во вторник 1 июня сборная Беларуси проведет последний групповой матч чемпионата против команды России.





В группе "В" чемпионата мира выступают сборные Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. По четыре лучшие команды из группы выходят в четвертьфинал.







