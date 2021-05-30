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Ирина Жук установила рекорд Беларуси в прыжках с шестом

Новый рекорд Беларуси в прыжках с шестом установила на втором в сезоне этапе "Бриллиантовой лиги" в Дохе (Катар) Ирина Жук.

Фото: noc.by

"Гродненская спортсменка со второй попытки взяли планку на высоте 4 м 74 см, обновив свое же национальное достижение на 2 см", - сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

В итоге белорусская легкоатлетка стала шестой. Еще три спортсменки показали такой же результат, но опередили белоруску по количеству попыток, пишет interfax.by.

Лучшей была американка Кати Наджотт, показавшая результат 4 м 84 см, которой принадлежит лучший результат этого сезона в мире (4 м 93 см), установленный пять дней назад.
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