







Международная федерация хоккея (ИИХФ) и оргкомитет ЧМ-2021 в Латвии объявили о начале продажи билетов на матчи ЧМ-2021. Болельщики будут допущены на матчи турнира, начиная с 1 июня. Общее количество зрителей с именными входными билетами на «Арене-Рига» не превысит 2660 человек, а на стадионе «Олимпийский спортивный центр» максимальная вместимость составит 1058 зрителей.





Стоимость билетов на финал – 340 евро.





«Мы все ждали этого момента. Мы очень довольны и благодарны правительству Латвии, которое, несмотря на сложную ситуацию, предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата. Убежден, что болельщики принесут еще больше славы и радости этой большой хоккейной вечеринке. Пусть все болельщики испытают красивый и эмоциональный хоккей», – заявил глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.





Билеты будут доступны в одной ценовой категории. Цена одного билета на оставшиеся матчи предварительного раунда будет стоить 110 евро, на четвертьфиналы – 165 евро, на полуфиналы – 220 евро, на матч за 3-е место – 280 евро и на финал – 340 евро (более 30 тысяч рублей).





Жители Латвии смогут присутствовать на матчах при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. После завершения полного курса вакцинации должно пройти как минимум 14 дней.





При посещении матчей фанаты должны будут носить закрывающие рот и нос приспособления как в помещении, так и за пределами арены.





Отметим, что сборная Беларуси, сенсационно выигравшая у сборной Швеции (1:0), все остальные поединки проиграла и после 5 туров идет на последнем, 8 месте, в своей группе.





Напомним, что игры чемпионата мира по хоккею-2021 должны били пройти в Минске. Но ИИХФ перенесла турнир в Ригу «из-за политической ситуации в стране».





В понедельник, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы, где расположены флаги всех стран-участниц ЧМ-2021. Вместо официального красно-зеленого политики повесили бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня».





«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!», – написал Стакис в своем твиттере, продублировав это и на белорусском языке с хэштегами #FreeBelarus и #ЖывеБеларусь.



