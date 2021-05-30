+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

На финал – за 340 евро: болельщики смогут попасть на игры чемпионата мира по хоккею

Начата продажа билетов на матчи проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею-2021.



Международная федерация хоккея (ИИХФ) и оргкомитет ЧМ-2021 в Латвии объявили о начале продажи билетов на матчи ЧМ-2021. Болельщики будут допущены на матчи турнира, начиная с 1 июня. Общее количество зрителей с именными входными билетами на «Арене-Рига» не превысит 2660 человек, а на стадионе «Олимпийский спортивный центр» максимальная вместимость составит 1058 зрителей.

Стоимость билетов на финал – 340 евро.

«Мы все ждали этого момента. Мы очень довольны и благодарны правительству Латвии, которое, несмотря на сложную ситуацию, предоставило нашим страстным болельщикам возможность посетить оставшиеся игры чемпионата. Убежден, что болельщики принесут еще больше славы и радости этой большой хоккейной вечеринке. Пусть все болельщики испытают красивый и эмоциональный хоккей», – заявил глава оргкомитета ЧМ-2021 Эдгарс Бунцис.

Билеты будут доступны в одной ценовой категории. Цена одного билета на оставшиеся матчи предварительного раунда будет стоить 110 евро, на четвертьфиналы – 165 евро, на полуфиналы – 220 евро, на матч за 3-е место – 280 евро и на финал – 340 евро (более 30 тысяч рублей).

Жители Латвии смогут присутствовать на матчах при наличии сертификата о вакцинации против COVID-19. После завершения полного курса вакцинации должно пройти как минимум 14 дней.

При посещении матчей фанаты должны будут носить закрывающие рот и нос приспособления как в помещении, так и за пределами арены.

Отметим, что сборная Беларуси, сенсационно выигравшая у сборной Швеции (1:0), все остальные поединки проиграла и после 5 туров идет на последнем, 8 месте, в своей группе.

Напомним, что игры чемпионата мира по хоккею-2021 должны били пройти в Минске. Но ИИХФ перенесла турнир в Ригу «из-за политической ситуации в стране».

В понедельник, 24 мая, мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сняли государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы, где расположены флаги всех стран-участниц ЧМ-2021. Вместо официального красно-зеленого политики повесили бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня».

«Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!», – написал Стакис в своем твиттере, продублировав это и на белорусском языке с хэштегами #FreeBelarus и #ЖывеБеларусь.

Сделано это было в ответ на инцидент с самолетом, следовавшим по маршруту Афины-Вильнюс, но приземлившемуся в Минске, пишет belmarket.by.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]