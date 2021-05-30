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Женская сборная Беларуси 3х3 вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации

Сборная Беларуси по баскетболу 3х3 вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации. Таким образом, команда продолжает борьбу за путевку на Олимпийские игры, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Женская сборная Беларуси 3х3 вышла в четвертьфинал олимпийской квалификации
В субботу белоруски провели два заключительных матча на групповом этапе отборочного турнира на главный старт четырехлетия.

В первом матче игрового дня белоруски встречались с Нидерландами. Несмотря на самоотдачу и борьбу в каждом моменте, подопечным Юрия Волка немного не хватило удачи в ключевых эпизодах данного противостояния. Как следствие - поражение от соперниц со счетом 14:16. Учитывая положение в турнирной таблице в пуле С, перед заключительной встречей в рамках группы сборная Беларуси все же сохраняла шансы на выход в четвертьфинал. Да, задача была не из лёгких, ведь нашим девушкам необходимо было не только побеждать эстонок, но и делать это с определенной результативностью (не менее 19-ти очков), в то же время не дать эстонкам набрать более 13-ти очков (разница в счете должна была быть минимум 6 баллов в нашу пользу).

Зная, насколько высоки ставки в данном матче, обе команды действовали смело и напористо с первых его минут. И все же основополагающим фактором в исходе противостояния стало наличие настоящего лидера в обойме одного из коллективов, способного взять на себя игру в эпизодах, от исхода которых и зависел итоговый успех той или иной дружины. К счастью, таким игроком стала именно наша Анастасия Сущик. Разумеется, результативные баллы Сущик набирала при непосредственной помощи всех подруг по команде. Нельзя не отметить работу на подборе, а также точные попадания из «краски» наших «больших» - Марины Иващенко и Анны Лаппо. Дарья Магаляс отлично проявила себя в защите, заставляя соперниц ошибаться и терять мяч. Слаженная работа всего коллектива белорусской нацкоманды 3х3 позволила белорускам сделать, казалось бы, невозможное - победить Эстонию (21:13) и пройти в четвертьфинал, тем самым сохранив мечту об Олимпиаде.

30 мая в 15:50 белорускам предстоит сыграть с одной из топовых команд мира - сборной США.

Итоговое положение команд после матчей группового этапа (пул С):

1 - Венгрия (4 матча - 4 победы);

2 - Беларусь (4 матча - 2 победы, 2 поражения);

3 - Нидерланды (4 матча - 2 победы, 2 поражения);

4 - Эстония (4 матча - 2 победы, 2 поражения);

5 - Шри-Ланка (4 матча - 0 побед).

На квалификацию отправился следующий состав игроков: Наталья Дашкевич, Анастасия Сущик, Дарья Магаляс, Марина Иващенко, Анна Лаппо.

Тренер – Юрий Волк.

Всего в квалификации принимали участие 20 сборных, которые были поделены на 4 группы. По две лучшие команды из каждого пула (США, Франция, Япония, Австралия, Венгрия, Беларусь, Испания, Швейцария) вышли в четвертьфиналы турнира, которые пройдут 30 мая. Путёвки на Олимпиаду в Токио получат победители полуфиналов и коллектив, одержавший победу в матче за 3-е место (всего 3 команды).
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