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Дарбо Дембо – метко и не редко. Леонид Кучук ушел – по нему можно скучать

Одиннадцатый тур чемпионата Беларуси по футболу завершится тремя воскресными баталиями, но объективно все главные матчи уик-энда состоялись в пятницу и субботу.

© Photo : Пресс-служба ФК "Шахтер-Солигорск"

Причем, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, зафиксирован значимый национальный рекорд по количеству стартовых викторий. Теперь он принадлежит "Шахтеру" – 11 побед подряд! Цифра не только красивая, но и по-настоящему футбольная.

"Барабанные палочки" горняков


Лидер чемпионата в субботу сыграл в Жодино, где местные торпедовцы, хоть и не хотели праздновать труса, но таки уступили с минимальным счетом – 0:1. Разумеется, у "Шахтера" отличился лучший бомбардир турнира Дембо, чьему результативному удару предшествовало очень симпатичное взаимодействие гамбийца с правым вингером "Шахтера" Ивановичем.

Сам форвард начал активную фазу наступления, чтобы на крейсерском ходу отдать "шведкой" короткий пас партнеру. Иванович в свою очередь сделал лишь одно касание, изобразив, как говорили раньше, "каблук".

Более того, исполнение сербом передачи пяткой вызвало самые живые ассоциации с Александром Прокопенко. Что же до Дембо, то и он ничего не замедлил – сразу смачно бахнул. Опять-таки "шведкой" и от всей своей африканской души. В ворота попал, и мяч затрепыхался в сетке.

Вот так гамбиец и выиграл для "Шахтера" очередную не гамбитную партию. В позиционном соперничестве подопечные украинского специалиста Романа Григорчука чувствуют себя уверенно. Правда, у торпедовцев был шанс восстановить статус-кво, но голкипера "горняков" Гутора выручила лучшая боевая подруга – штанга.

Однако и еще раз однако! На самом деле творимая ныне история чемпионата-2021 весьма парадоксальна по внутреннему содержанию. "Шахтер" не знает потерь, выигрывает матч за матчем и уже установил новый рекорд, что позволило сохранить прежний семиочковый отрыв от ближайшего преследователя – БАТЭ. Но прогнозировать "горнякам" титул пока совсем не хочется. Как-то не лежит душа к подобному визионерству.

Все потому, что футбол "Шахтера" не производит такого уж выгодного впечатления. Как известно, выигрывать можно по-разному. Более того, инаковость реальна даже при победах с одним и тем же счетом 1:0! Например, есть такой сценарий: создать пять-шесть (число можно наращивать!) голевых моментов, но реализовать лишь один.

Увы, но это не случай "горняков" при правлении Григорчука. "Шахтер" празднует успехи в принципиально другой стилистике. Создается фактически один настоящий момент, который на радость болельщикам использует один и тот же игрок.

Но тогда уместны вопросы. А если Дембо промахнется? Или что, если гамбиец покинет славный горняцкий город уже этим летом? Ведь африканский парубок – косая сажень в плечах столь ярко засветился на белорусских стадионах, что наверняка теперь высоко котируется и на российском рынке футбольного труда.

Далее все понятно. Чемпионат у наших соседей возьмет старт после ЕВРО-2021, и Дембо, скорее всего, поступит/поступило предложение, отвечающее его возросшим профессиональным и финансовым вызовам. Скажу больше: я сильно удивлюсь, если этот сценарий не реализуется на практике.

А с кем и чем останется "Шахтер", который создает усилиями Дембо один момент, который сам же Дембо и реализует? Ответ пока не очень ясен, хотя есть информация, что в Солигорске может оказаться гаитянский форвард Дезире, выступающий в чемпионате Армении. Но вы же понимаете, что не каждый форвард – бомбардир, и не всякий легионер – звезда и лидер команды.

Поэтому при всем уважении к рекорду "горняков" еще ничего в чемпионате не предрешено. Более того, за "Шахтер" можно и тревожиться. Ведь летний отъезд Дембо если и состоится, то аккурат перед стартом еврокубковой компании.

Кстати, кто знает, сумели бы гости уберечь победный счет в Жодино, сумей наставник хозяев Юрий Пунтус выпустить на замену нападающего Кленье, отличившегося в предыдущем туре. Рулевой "Торпедо" и собирался бросить в бой Павла, но тут выяснилось, что фамилия игрока не внесена в протокол матча. И хоть Пунтус за годы своей тренерской деятельности с чем только не сталкивался, но и Юрий Иосифович удивился. Ибо сильно стал кричать, ища человека "обученного заполнять протокол".

Как писал болельщик Эрнест Хемингуэй: "Из всех животных только человек может смеяться, хотя как раз у него для этого меньше всего поводов".

Уже скучаю по Кучуку


Свою предыдущую футбольную колонку, посвященную в том числе поражению минского "Динамо" от "Шахтера", я завершил таким резюме: "Для меня ситуация очевидна: Кучуку уже поздно правильно начать, но правильно закончить он еще может. Все в его силах".

Поэтому, когда в пятницу главный тренер "бело-синего" клуба объявил о своей, не скрою, долгожданной отставке – возрадовалось сердце болельщика, которое нет-нет да берет пальму первенства в конкуренции с требованиями журналистской беспристрастности.

Правда, прежде чем сдать полномочия, Кучук до кучи проиграл в Минске и "Руху" – 0:1, что еще больше отдалило динамовцев от желанной возможности скучковаться с БАТЭ и другими преследователями "Шахтера". Но тут уж – фатум.

Навес с правого фланга позволил "Руху" забить победный мяч, ибо возрастной голкипер Хаткевич, что вместе с россиянином Памазаном, перекрыл кислород молодым белорусским дарованиям "бело-синих", допустил очередную столь свойственную ему ошибку. Егор изобразил, причем неудачно, волейболиста. Плачевный финал.

Правда, есть версия, что Кучук написал заявление об уходе еще до стартового свистка в пятницу, а значит, не очередной конфуз стал последней каплей. Видимо, хватило прежних, а, кроме того, сам Леонид Станиславович сослался… на Совет министров. Тренер не расшифровал реплики, но можно полагать следующее: сделан намек на решение властей умерить финансовые аппетиты "футбольной аристократии".

Но знаете, как играют – так и должны платить. Понятие "дно" не объективно. Оно определяется субъектом. В данном случае – Кучуком. А с ним все ясно. Появился в составе набравший форму креативный хавбек Путило – дела "Динамо" пошли на поправку. Стоило Антону захворать, как мигом опять все рухнуло, пошли поражения в соперничестве с принципиальными оппонентами.

"Спасибо за внимание!" – с грустной интонацией завершил свой пятничный спич Леонид Станиславович, и я уже через минуту по нему заскучал. Это что же получается? Теперь надо сдать в архив милый сердцу авторский новояз "кучуковцы"?! Досадно. Возвращайтесь скорее, Леонид Станиславович! В первой и второй лигах чемпионата Беларуси есть несколько любопытных команд. Правда, без денег.

Но кто же будет следующим рулевым столичного "Динамо"? Кстати, любопытнейший вопрос, на который будет очень интересно получить ответ. Причем я сам не ищу инсайд. Хочу, чтобы меня либо огорошили, либо заставили воскликнуть: "Наконец-то! Он то, что надо!"

Причем отнюдь не исключаю, что у "Динамо" будет новый "старый" тренер. То есть специалист, уже руливший "бело-синими". Ведь помните, какие мудрые слова вложил болельщик Шекспир в уста своего не мудрого персонажа короля Лира: "Плохие стало быть не так уж плохи, когда есть хуже. Кто не хуже всех, еще хорош".
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