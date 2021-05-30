Гвардиола: Это будет лучший клуб мира следующие несколько лет
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своем будущем после финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).
«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся.
После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира», – сказал испанец.
Ранее тренер заявлял, что не покинет «Манчестер Сити» вне зависимости от результата финального матча Лиги чемпионов.
10:58 30/05/2021
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