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Гвардиола: Это будет лучший клуб мира следующие несколько лет

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о своем будущем после финала Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).


«Хочу отправиться домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся.

После этого я вернусь в клуб. И в следующие несколько лет это будет лучший клуб мира», – сказал испанец.

Ранее тренер заявлял, что не покинет «Манчестер Сити» вне зависимости от результата финального матча Лиги чемпионов.
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