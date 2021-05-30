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Автор "Спорт-Экспресса" Михаил Зислис: сборная Беларуси уперлась в стену и все самое плохое сделала своими руками

Журналист "Спорт-Экспресс" Михаил Зислис прокомментировал поражение сборной Беларуси от команды Дании (2:5) на ЧМ-2021.



"Белорусская сборная после поражения от датчан фактически потеряла шансы на выход в плей-офф, причем все самое плохое сделала своими руками. Чего стоит только безобразная игра пары защитников Коробов — Бэйлен. Натурализованного американца ранее по ходу турнира в открытую уже критиковал главный тренер Михаил Захаров.

Хотя на тот момент защитник жесткого разноса еще не заслуживал. Тренерское доверие к Бэйлену, тем не менее, сохранилось, что вылилось в катастрофический для него лично и команды в целом матч. Именно его ошибка на чужой синей линии привела к быстрой контратаке и ставшему победным голу Фрома.

Валить все на одного человека, разумеется, несправедливо. Вся сборная Беларуси встала ближе к концу второго периода, и даже перерыв не помог ей завестись. Если бы не игра дебютанта Колосова, который 40 с лишним минут оборонял свои ворота выдающимся образом, то для команды все закончилось бы плохо еще раньше.

В одной отдельно взятой встрече можно легко разглядеть все недостатки, помешавшие показать результат получше. Белорусам не хватало концентрации на протяжении всего матча, а удачные отрезки сменялись необъяснимыми провалами. Если дело в "физике" — вопрос к тренерскому штабу, если разгадка кроется в психологии — тоже. Заводных установок с использованием всего богатства русского языка от нападающего "Авангарда" Комарова перед матчами оказалось маловато. Пусть для обычного болельщика эти фразы смотрелись сочно.

Два ярких матча против Швеции (1:0) и Чехии (2:3 ОТ) резко контрастируют по сравнению с тем, что было показано в остальных играх. Рассчитывать на победы во встречах со Швейцарией и Россией — верх наивности. Кажется, белорусская команда просто уперлась в стену и не знает, как действовать дальше. Неудача обидна еще и потому, что в Ригу удалось привезти качественный состав во главе с нападающим "Нью-Джерси" Шаранговичем. Похоже, по итогам турнира белорусам останется сожалеть об упущенных возможностях и вспоминать лишь отдельные эпизоды. Например, шикарный гол Демкова", — цитирует журналиста "Спорт-Экспресс".
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