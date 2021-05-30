



Тренер и его ассистенты покинут клуб.





«По таймингу все правильно – впереди международная пауза. Дополнительное время для нового тренера познакомиться с командой.





«Динамо» избегает выплаты неустойки: Кучук покидает Минск по собственному желанию.





Артем Челядинский – один из кандидатов на освободившуюся позицию», – написал Татур.



