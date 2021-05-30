Умер легендарный игрок «Юты» Марк Итон

Согласно сообщению The Salt Lake Tribune, в пятницу около 8 часов вечера Итон поехал кататься на велосипеде в округе Саммит, штат Колорадо, и не вернулся домой. Причина его смерти неизвестна, пишет Трибуна.





Итон выступал в НБА с 1982 по 1993 год и провел все 12 сезонов за «Джаз».





Он стал известен благодаря своему высокому росту (224 см) и своей хорошей игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).





Итон один раз участвовал в Матче всех звезд НБА (1989), дважды признавался лучшим защищающимся игроком сезона (1985, 1989), трижды был включен в первую символическую сборную лиги (1985, 1986, 1989) и четыре раза был лидером сезона по блок-шотам (1984, 1985, 1987, 1988).





Во время сезона-95/96 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.