+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Умер легендарный игрок «Юты» Марк Итон

Умер легендарный центровой «Юты» и двукратный обладатель награды лучшему защищающемуся игроку НБА Марк Итон. Ему было 64 года.

Согласно сообщению The Salt Lake Tribune, в пятницу около 8 часов вечера Итон поехал кататься на велосипеде в округе Саммит, штат Колорадо, и не вернулся домой. Причина его смерти неизвестна, пишет Трибуна.

Итон выступал в НБА с 1982 по 1993 год и провел все 12 сезонов за «Джаз».

Он стал известен благодаря своему высокому росту (224 см) и своей хорошей игре в защите. Итону принадлежат рекорды лиги по среднему количеству блок-шотов за сезон (5,6) и за карьеру (3,5).

Итон один раз участвовал в Матче всех звезд НБА (1989), дважды признавался лучшим защищающимся игроком сезона (1985, 1989), трижды был включен в первую символическую сборную лиги (1985, 1986, 1989) и четыре раза был лидером сезона по блок-шотам (1984, 1985, 1987, 1988).

Во время сезона-95/96 «Юта» вывела 53-й номер Итона из обращения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]