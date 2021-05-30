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Президент УЕФА назвал иррациональной идею проведения чемпионата мира каждые два года

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу возможного проведения чемпионата мира каждые два года.


"Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после 2022 года пройдет в 2026 году, а в 2028 году состоится Евро. Если в 2028-м будет чемпионат мира, европейские команды не примут в нём участие. У южноамериканских сборных есть Кубок Америки, они тоже не сыграют на мундиале. Это все еще чемпионат мира? Иррациональная идея. Не знаю, зачем нам это нужно. Если кто-то может грамотно все обосновать, я готов выслушать. Но с нынешним календарем это просто невозможно. Представьте, какого футболистам проводить месячный турнир каждый год. У них уже сейчас увеличилось количество травм из-за напряжённого календаря. Это политический ход, который не имеет реальной поддержки", — приводит слова Чеферина "Чемпионат", пишет Прессбол.
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