



Стычки произошли у бара на берегу реки Дору вчера вечером. Удары наносили болельщики с обеих сторон.





Еще одни столкновения произошли с полицией, когда правохранители принудительно закрывали бар 22:30. В Португалии действуют ограничения из-за коронавируса.





Также фанаты "Ман Сити" и "Челси" столкнулись на улице в центре города, когда они возвращались в свои отели после комендантского часа в 22:30.





На видеозаписи с мобильного телефона, размещенной в Интернете, видно, как сторонники дрались до того, как вмешалась полиция, чтобы разогнать их.





Напомним, сегодня в португальском Порту состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020-2021. В решающем матче встретятся два английских клуба - "Манчестер Сити" и "Челси".





Ранее сообщалось, что власти Португалии ослабили правила безопасности в отношении COVID-19 для тысяч английских болельщиков, прибывающих в Порту на субботний финал Лиги чемпионов УЕФА.



