Сборная Беларуси по волейболу добиралась до Чехии более суток
Белорусская команда вступает в борьбу в Евролиге. Однако перелет по маршруту "Минск-Прага" оказался непростым, с ночевкой в Стамбуле.
Оттуда вышла на связь волейболистка сборной Беларуси и одного из самых титулованных клубов России — московского "Динамо" — Анна Климец.
Как подобный перелет сказался на физическом состоянии команды узнаем совсем скоро: сегодня в 20:00 стартует матч против Венгрии, пишет Прессбол.
16:37 29/05/2021
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