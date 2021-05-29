2005 год, Рига, олимпийская квалификация. Сборная Беларуси во встрече с Латвией умудряется менее чем за две с половиной минуты растерять запас в две шайбы. После оглушительного поражения Захаров дает сжатую пресс-конференцию, а потом, как писал "ПБ", "до поздней ночи крутит видеозапись игры, пытаясь докопаться до причин фиаско". На следующий день делится соображениями с газетой — мы отыскали все.





2021 год, Рига, чемпионат мира. Команда Захарова дарит Великобритании первую победу в основное время в высшем дивизионе с 1962-го. Причем влет по делу: белорусов, проснувшихся к концовке, откровенно возили два периода. И вновь жаркий спич от рулевого. Почему бы их не сравнить?





О НЕОБЪЯСНИМОМ





2005 год:





— Все произошедшее на площадке в заключительной пятиминутке иначе как кошмарным сном и не назовешь. Не понимаю, что погнало моих подопечных при перевесе в две шайбы, да и при равном счете, в безоглядную атаку.





2021 год:





— Великобритания выжала из своих эпизодов все, что могла. Все все прекрасно видели: момент — гол, момент — гол. Мы же своими моментами не пользовались. Совсем необязательным получился второй гол, когда мы владели шайбой, но непостижимым образом не смогли вывести ее из зоны. Третий гол — то же самое.





ОБ ИГРОКАХ ЧЕМПИОНАТА БЕЛАРУСИ





2005 год:





— Тогда (речь о концовке. — Прим.) я отправил на площадку Чуприса и Крутикова. Сказал продержаться хотя бы 15 секунд. Ведь до этого они не напортачили. Но то, что они творили, привело меня в замешательство. Особенно после видеопросмтора поединка. Лучшие игроки чемпионата страны, как многие их называют, допускали детские ошибки. Такое впечатление, будто обороняться эти форварды вовсе не обучены. А ведь этим навыком должны владеть не только защитники. Что касается тайм-аута, то собирался взять его ближе к финальной сирене, когда Береснев заменил бы Масальскиса шестым полевым игроком. В этой ситуации ведь полезнее проверенные бойцы, не так ли? Так что, кроме Чуприса и Крутикова, кого бы я еще мог выпустить? Заделенова, у которого микроматч к тому моменту был 0:3? Так стал бы 0:4. Ужасно разочарован также защитниками "Керамина" Башко и Рядинским. Руслан Салей, стоя со мной у бортика во время матча, просто приходил в ужас, наблюдая за их действиями. Он даже засомневался, захочет ли после этого играть в сборной, где у игроков такое отношение к делу. Сам Руслан привык отдавать себя команде полностью. Будь то "Анахайм" или сборная Беларуси. Но ведь обидно, когда весь труд идет насмарку...





2021 год:





— Мы очень серьезно готовились. Доводили до ребят, что это один из важнейших матчей для нас. Понимали, какой у британцев состав, сколько у них натурализованных хоккеистов. Знали, что будет непросто, ведь и против датчан соперник действовал хорошо.





Наши лидеры, которые на виду в КХЛ, должны были сыграть против британцев активнее. К сожалению, сегодня они лидерами не стали. Мы же не можем заменить этих игроков хоккеистами из белорусского чемпионата. Хотя представители экстралиги сегодня тоже провалились. Мы превзошли соперника по броскам, но хоккеисты из чемпионата Беларуси свой микроматч проиграли. Не хватает им навыка бороться и сражаться в каждой игре без исключения.





О ЛИДЕРАХ





2005 год:





— Дал посмотреть им на себя на экране телевизора. Разобрали ошибки. Молчали ребята. А что говорить? Знаю, что переживают. Но, может, хоть часть своих ляпов усвоят, не будут их повторять в будущем. Не со мной, так с другим тренером.





— Возможно, излишнее волнение помешало увереннее выглядеть в Риге? У Миши Грабовского на пресс-конференции даже после игры с Латвией руки дрожали.





— Это оттого, что я отчитал его за то, что он вместе с Кольцовым полез гол забивать на последних минутах. A потом ошибся, и Спруктс сравнял счет. Просто Миша, видимо, осознал насколько близок он был к Олимпиаде.





2021 год:





— Еременко проиграл свой микроматч 0-3, а ведь это же игрок КХЛ. Я бы понял, если бы это был матч против Швеции или Чехии, но не с Великобританией. Такая же ситуация с Фальковским: просто отдай шайбу в борт на Протаса. Но нет — вместо этого потеря и гол в наши ворота. Много претензий сегодня к лидерам. Да, мы пропустили четыре шайбы, но наши ведущие хоккеисты должны были пять забросить. Хотя бы с разницей в один гол мы обязаны обыгрывать Великобританию.





О ГЛАВНОМ ВИНОВНИКЕ





2005 год:





— Разочаровала игра вратаря Шабанова. В сетку залетало все, что можно. А то, что он отражал, при полнейшем попустительстве защитников добивалось нападающими соперника.





— Не думал, что Шабанов прибудет в такой плохой форме. Его потенциал гораздо выше.





2021 год:





— Чемпионат мира — это серьезнейшее соревнование. И если хоккеист приезжает на турнир за десять дней до его начала, то он ничего не покажет, каким бы уровнем он ни обладал. Надо говорить как есть: они не готовы. Ладно Шарангович приехал поздно, но он хоть в форме. Кодола вообще после травмы на морально-волевых качествах выходит.





Есть над чем призадуматься. И это очень серьезный вопрос. Взять Бэйлена — уже вроде бы пять шайб при нем пропустили. Это очень много для ведущего игрока.





О ТЕХ, С КОГО НУЖНО БРАТЬ ПРИМЕР





2005 год:





— Надо отдать должное латвийским хоккеистам: они боролись до последнего и вытянули тяжелейший поединок. Мне остается только позавидовать наставнику Леониду Бересневу, который сумел так настроить игроков, и пожелать прибалтийской дружине успехов на Олимпиаде в Турине.





2021 год:





— Дело больше не в тренерском поражении, а в командном. Ведь на чемпионате мира нужно бороться за каждые очки в рейтинг. Чем выше показатель, тем выше вероятность попадания на Олимпиаду. Бороться нужно за каждую победу, за каждое место. Нельзя к отдельным матчам относиться несерьезно.





Чемпионат мира требует упорной подготовки. Мы же начали турнир с новыми сочетаниями звеньев, а ведь мы могли наигрывать сочетания до чемпионата. Надо брать пример со сборной Казахстана, где отрабатывали все загодя. Неправильно готовить игроков, которые в итоге не попадают в сборную. Что же касается Казахстана, то только чудо может помешать им попасть в четверку.









Журналисты, отправившиеся со сборной в Ригу в 2021-м, не спросили у Захарова о его персональных ошибках в игре с Великобританией — здесь ответы не сравнишь. Но для полной картины приведем разбор от тренера из 2005-го.





Мне уже предъявляли обвинения в том, что не взял тайм-аут, чтобы успокоить ребят, разъяснить, что им делать. Но ведь своеобразный тайм-аут был — это сорокасекундная рекламная пауза. В этом перерыве, когда счет был 3:4, я хотел оставить на льду Калюжного и Грабовского. Но они уже настолько устали, что не постеснялись попросить дать им хотя бы полминуты на передышку.





Единственным промахом, который тогда признал Захаров, был неверный, с его точки зрения, подбор голкиперов:





В чем вижу свои просчеты? В том, что недостаточно настойчиво вел переговоры с Борисом Михайловым по поводу Андрея Мезина.





Кроме того, в Риге-2005 Михаил Захаров обрушился на арбитров…





Безобразное судейство — вообще отдельная тема. Не хочу, конечно, оправдывать этим поражение — после 4:2 все оставшиеся взятия ворот были совершены без вмешательства судьи. Но до этого... Наказания Антоненко и Грабовскому назначили чересчур суровые. Особенно если учесть, что на аналогичные нарушения против нашей команды на этом турнире представители Фемиды зачастую закрывали паза. Вторая шайба, насколько я видел, влетела в сетку Шабанова от ноги Пантелеева. А отменять гол Рядинского, который уже был засчитан, — это вообще нонсенс!





При этом рефери даже не удосужился воспользоваться видеопросмотром. По-моему, в таких важных матчах подобный арбитраж — это просто некрасиво. Я за то, чтобы победил сильнейший, в данном же случае успех хозяев оставляет неприятный осадок.





И хоть напрямую судейский фактор, казалось бы, не повлиял на исход встречи (мы ведь вели 4:2), принижать его значение не стоит. Само по себе выступление в неравных составах отнимает много физических и моральных сил. Это ведь постоянное напряжение. Удаленные Антоненко и Грабовский — лидеры команды. И в их отсутствие большая нагрузка легла на других ведущих игроков. В решающие моменты именно им не хватило сил, поэтому на финишном отрезке встречи вынужден был часто выпускать кераминовскую тройку, чтобы она давала передышку Калюжному, Кольцову и тому же Грабовскому.





…ну и пожурил нерадивую молодежь.





Думаю, не прогадал бы, если бы вместо кого-нибудь из молодых игроков из национального чемпионата пригласил бы Андрея Ковалева. Он в свои годы многим нашим перспективным фору даст. Да что далеко ходить? Лучшим защитником сборной в Риге стал Олег Микульчик, которому 40 лет. Вот до чего доигрались!





Но вечно ж они выступать не будут. Придется работать с теми, кто есть. Это ведь и так лучшее. По крупицам собираем. Речи о том, чтобы на ком-то ставить крест, не веду. Просто хочется, чтобы ребята брали пример со старшего поколения, которое из любого уголка мира мчалось в сборную по первому зову. Причем не из каких-то корыстных побуждений, а из любви к стране из уважения к своим товарищам по команде. Ведь на заре суверенитета, когда сборная Беларуси только создавалась, государство не могло себе позволить нынешние премии для хоккеистов. И самоотдача была не меньшей.















