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УЕФА отменит правило выездного гола

Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола в соревнованиях под своей эгидой.

Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своем Twitter-аккаунте, пишет gazeta.ru.

Теперь мячи, забитые на выезде, не будут учитываться не только в основное время обоих матчей, но и в дополнительное время. Таким образом, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола. Отмечается, что данную реформу поддержали ведущие клубы Европы.

Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии, в следующий этап выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле.

Изменение официально вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом организации.
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