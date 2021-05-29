УЕФА отменит правило выездного гола
Комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить правило выездного гола в соревнованиях под своей эгидой.
Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своем Twitter-аккаунте, пишет gazeta.ru.
Теперь мячи, забитые на выезде, не будут учитываться не только в основное время обоих матчей, но и в дополнительное время. Таким образом, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола. Отмечается, что данную реформу поддержали ведущие клубы Европы.
Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии, в следующий этап выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле.
Изменение официально вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом организации.
08:58 29/05/2021
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