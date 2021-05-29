УЕФА отменит правило выездного гола

Об этом сообщает журналист Мартин Циглер в своем Twitter-аккаунте, пишет gazeta.ru.





Теперь мячи, забитые на выезде, не будут учитываться не только в основное время обоих матчей, но и в дополнительное время. Таким образом, команда, играющая в гостях, не будет иметь преимущества выездного гола. Отмечается, что данную реформу поддержали ведущие клубы Европы.





Согласно действующим правилам, при равном счете в двухматчевом противостоянии, в следующий этап выходит команда, забившая больше мячей на чужом поле.





Изменение официально вступит в силу после одобрения исполнительным комитетом организации.







