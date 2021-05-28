Прощай, плей-офф! Датчане разгромили беларусов
Сборная Беларуси безвольно проиграла Дании и, оказавшись на последнем месте в группе А, практически утратила шансы на выход в плей-офф.
фото: REUTERS / INTS KALNINS
В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира.
Сборная Беларуси уступила Дании со счетом 2:5 и опустилась на последнее место в группе А.
Заметим, что подопечные Захарова до третьего периода вели в счете 2:1, но в третьем периоде умудрились пропустить 4 безответных шайбы.
22:33 28/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение