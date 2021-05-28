Прощай, плей-офф! Датчане разгромили беларусов

В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира.





Сборная Беларуси уступила Дании со счетом 2:5 и опустилась на последнее место в группе А.





Заметим, что подопечные Захарова до третьего периода вели в счете 2:1, но в третьем периоде умудрились пропустить 4 безответных шайбы.