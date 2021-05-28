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Прощай, плей-офф! Датчане разгромили беларусов

Сборная Беларуси безвольно проиграла Дании и, оказавшись на последнем месте в группе А, практически утратила шансы на выход в плей-офф.

Прощай, плей-офф! Датчане разгромили беларусов
фото: REUTERS / INTS KALNINS
В Латвии продолжается групповой этап чемпионата мира.

Сборная Беларуси уступила Дании со счетом 2:5 и опустилась на последнее место в группе А.

Заметим, что подопечные Захарова до третьего периода вели в счете 2:1, но в третьем периоде умудрились пропустить 4 безответных шайбы.
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