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Бывший зампред "Минска" об уходе из клуба: Хочу жить в ладу с самим собой и с совестью

Заместитель председателя «Минска» Сергей Ковалев покинул клуб. Об этом он рассказал в своем Facebook.

«Могу отчитаться за каждый свой рабочий день в клубе. Хочу жить в ладу с самим собой и со своей совестью, поэтому ухожу в один день с человеком, который пригласил меня на эту работу!» – написал Ковалев.

Напомним, вчера Игорь Шлойдо покинул пост главы «Минска». 

Сообщалось, что Цаплюк или Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск». 
Источник: tribuna.com
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