Бывший зампред "Минска" об уходе из клуба: Хочу жить в ладу с самим собой и с совестью
Заместитель председателя «Минска» Сергей Ковалев покинул клуб. Об этом он рассказал в своем Facebook.
«Могу отчитаться за каждый свой рабочий день в клубе. Хочу жить в ладу с самим собой и со своей совестью, поэтому ухожу в один день с человеком, который пригласил меня на эту работу!» – написал Ковалев.
Напомним, вчера Игорь Шлойдо покинул пост главы «Минска».
Сообщалось, что Цаплюк или Леончик могут сменить Шлойдо на посту председателя ФК «Минск».
Источник: tribuna.com
17:04 28/05/2021
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