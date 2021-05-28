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Три белоруса попали в итоговый список скаутингового бюро НХЛ на драфт-2021

Центральное скаутинговое бюро НХЛ опубликовало итоговый список кандидатов на следующий драфт лиги. Его проведение запланировано на 23-24 июля 2021 года.

Алексей Колосов, фото ХК Динамо Минск

 В финальную версию рейтинга включены три белорусских хоккеиста: вратарь Алексей Колосов ("Динамо" Минск), защитник Дмитрий Кузьмин ("Динамо-Молодечно") и форвард Данила Климович ("Минские зубры"), сообщили в федерации хоккея Беларуси.

Колосов занял второе место в списке вратарей не из Северной Америки, уступив только 18-летнему шведу Йесперу Валльстедту. Напомним, что 19-летний белорус провел 9 матчей в КХЛ, в которых отразил 91,1% бросков с коэффициентом надежности 2.69 и совершил один шатаут. Также он сыграл 14 встреч в составе "Динамо-Молодечно" в экстралиге.

В настоящее время Алексей находится в составе национальной сборной в Риге, где уже дебютировал на взрослом чемпионате мира, сыграв в поединке против Чехии (2:3 ОТ, отразил 35 из 38 бросков соперника)

"Главная для белорусских болельщиков новость – появление в рейтинге Данилы Климовича, причем на очень высокой позиции. 18-летний форвард, который не попадал в предыдущие версии списка, занимает 19-е место среди всех полевых игроков из Европы (всего их 150)", - отметили в федерации.

Климович большую часть сезона-2020/21 провел в составе "Минских зубров", с которыми завоевал чемпионство Высшей лиги. В 49 встречах на его счету 66 (37+29) баллов. Также он отметился заброшенной шайбой в шести поединках в форме "Динамо-Молодечно". На ЮЧМ-2021 в США Данила стал лучшим бомбардиром нашей сборной с 6 (6+0) очками в 5 матчах. Климович также сейчас находится в Риге, где вчера формально дебютировал на взрослом ЧМ, будучи заявленным на поединок с Великобританией.

18-летний защитник "Динамо-Молодечно" Дмитрий Кузьмин занял 72 место в этом же списке. Он провел 52 матча в чемпионате Беларуси, в которых набрал 16 (6+10) очков, заработал 36 минут штрафа и имеет показатель полезности "-1". Также он стал победителем Высшей лиги в составе "Минских зубров", а затем вошел в десятку лучших бомбардиров-защитников ЮЧМ-2021 в США с 5 (1+4) очками в 5 матчах.

Также отметим, что североамериканский список возглавляет защитник Оуэн Пауэр, который сейчас играет за взрослую сборную Канады на ЧМ-2021. В топ-5 также входят Мэйсон Мактавиш (форвард, Канада), Кент Джонсон (форвард, Канада), Люк Хьюз (защитник, США) и Дилан Гюнтер (форвард, Канада).

В европейском рейтинге первую строчку занимает шведский фо ард Вильям Эклунд. За ним располагаются Симон Эдвинссон (защитник, Швеция), Аату Рятю (форвард, Финляндия), Никита Чибриков (форвард, Россия) и Даниил Чайка (защитник, Россия).
Интерфакс
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