+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Пелагея отсудила у Телегина всю недвижимость, хоккеист претендует на половину доходов певицы за 3 года брака

Нападающий "Авангарда" Иван Телегин и певица Пелагея завершили раздел имущества, сообщает "Комсомольская правда".

А было красиво...

По информации источника, Пелагея получила всю недвижимость Телегина. Речь идет о квартире в элитном комплексе "Кутузовская Ривьера", половину суммы от проданного автомобиля Bentley Continental GT и загородный дом на Новорижском шоссе, за который хоккеист выплачивает ипотеку.

Телегин подал встречный иск, в котором хочет взыскать с бывшей супруги половину доходов за то время, что они состояли в браке.

Телегин и Пелагея заключили брак в июне 2016 года. 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия. В декабре 2019 года Пелагея объявила о разводе с хоккеистом.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]