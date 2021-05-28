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Глава Белорусской федерации велоспорта Наталья Цилинская объяснила отмену ЧЕ воздушной блокировкой Беларуси

27 мая в Лозанне состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов, которое постановило отменить континентальное первенство по велосипедному спорту на треке.


При обсуждении темы проведения чемпионата Европы по велотреку в Минске политические вопросы вообще не поднимались, сообщила Sputnik председатель Белорусской федерации велосипедного спорта (БФВС) Наталья Цилинская.

"Главные причина, из-за которых соревнования отменены – логистические. Делегации не смогли бы прилететь в Минск в намеченные сроки", — рассказала Цилинская.

Она рассказала, что сегодня в Лозанне под председательством руководителя организации Энрико Делла Каса состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов (UEC). Из семи членов правления двое в Швейцарию прибыть не смогли. Это — представители России Александр Гусятников и Беларуси — Наталья Цилинская. Связь с ними была налажена через интернет.

По словам председателя БФВС, участники дискуссии подчеркнули, что чемпионат Европы по велотреку должен был стать хорошей проверкой сил ведущих велосипедистов континента перед Олимпийскими играми в Токио. Однако приостановка авиасообщения с Беларусью сделало невозможным проведение соревнований.

Цилинская выразила сожаление, что континентальное первенство пришлось отменить.

"До последнего момента мы проводили консультации с руководством UEC, и всю организационную работу делали вместе, согласованно. Уверена, минский чемпионат прошел бы на самом высоком уровне, потому что у нас есть богатый опыт, отличная команда, желание сделать настоящий спортивный праздник", — подчеркнула Цилинская.

Отказ иностранных сборных прилететь в Минск она объяснила именно воздушной блокировкой Беларуси, но никак не политическими мотивами, пишет Прессбол.
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