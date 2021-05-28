



Наталья Цилинская. При обсуждении темы проведения чемпионата Европы по велотреку в Минске политические вопросы вообще не поднимались, сообщила Sputnik председатель Белорусской федерации велосипедного спорта (БФВС)





"Главные причина, из-за которых соревнования отменены – логистические. Делегации не смогли бы прилететь в Минск в намеченные сроки", — рассказала Цилинская.





Она рассказала, что сегодня в Лозанне под председательством руководителя организации Энрико Делла Каса состоялось заседание правления Европейского Союза велосипедистов (UEC). Из семи членов правления двое в Швейцарию прибыть не смогли. Это — представители России Александр Гусятников и Беларуси — Наталья Цилинская. Связь с ними была налажена через интернет.





По словам председателя БФВС, участники дискуссии подчеркнули, что чемпионат Европы по велотреку должен был стать хорошей проверкой сил ведущих велосипедистов континента перед Олимпийскими играми в Токио. Однако приостановка авиасообщения с Беларусью сделало невозможным проведение соревнований.





Цилинская выразила сожаление, что континентальное первенство пришлось отменить.





"До последнего момента мы проводили консультации с руководством UEC, и всю организационную работу делали вместе, согласованно. Уверена, минский чемпионат прошел бы на самом высоком уровне, потому что у нас есть богатый опыт, отличная команда, желание сделать настоящий спортивный праздник", — подчеркнула Цилинская.





Отказ иностранных сборных прилететь в Минск она объяснила именно воздушной блокировкой Беларуси, но никак не политическими мотивами, пишет Прессбол.











