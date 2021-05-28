



«Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр, пишет sports.ru.





Если такая ситуация возникнет, это может даже означать, что новый штамм вируса в Токио будет назван «олимпийским», что станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет.





Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим ЧС, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, и это еще больше касается здравоохранения и медицинских работников», – рассказал Уеяма.





Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.



