Алексей Скабелка





Белорусский специалист Алексей Скабелка пополнил тренерский штаб московского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.





В предстоящем сезоне бело-синими будет руководить Алексей Кудашов. Скабелка займет должность видеоаналитика.





Отметим, в минувшем сезоне Алексей провел три матча за Гомель в Кубке Салея, в которых отметился тремя (1+2) баллами. Однако до подписания полноценного контракта с Рысями дело так и не дошло.



