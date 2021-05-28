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Алексей Скабелка пополнил тренерский штаб московского "Динамо"

Неделю назад хоккеист завершил игровую карьеру.

Алексей Скабелка

Белорусский специалист Алексей Скабелка пополнил тренерский штаб московского "Динамо", сообщает пресс-служба клуба.

В предстоящем сезоне бело-синими будет руководить Алексей Кудашов. Скабелка займет должность видеоаналитика.

Отметим, в минувшем сезоне Алексей провел три матча за Гомель в Кубке Салея, в которых отметился тремя (1+2) баллами. Однако до подписания полноценного контракта с Рысями дело так и не дошло.

Затем нападающий объявил о завершении карьеры в 28 лет, пишет sportarena.by.
Источник: Влад Воронин
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