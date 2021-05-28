"Литва готова принять чемпионат Европы по велотреку 2021 года. Инфраструктура, опыт, дружелюбные болельщики и финансовый вклад — это то, что мы обещаем UEC и спортсменам из 50 национальных федераций", — написала Шимоните в твиттер-аккаунте.





Европейский союз велосипедистов ответил, что рассмотрит предложение Литвы.







