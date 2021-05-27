Чемпион Беларуси по настольному теннису, паралимпиец Александр Игнатович поделился мнением о развитии хоккея Беларуси после проигрыша национальной команды на ЧМ-2021 Великобритании (3:4).





«О Чемпионате мира по хоккею с шайбой.





Когда у Казахстана были степи и кони, когда у Дании был только гандбол с футболом, когда Франция пела марсельезу в честь побед сборной по футболу в Европе и Мире, когда Швейцария считала деньги в банках, у беларусов был не один ледовый дворец, они на волевых обыгрывали шведов в Солт-Лейк-Сити на Олимпиаде.





2021 год – все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям. Система прогнила коррупцией и отмыванием денег. В спорте ничего не изменилось за 20 лет и каждый год под Новый год мы только и слушаем, что прошлый год был хуже предыдущего», – написал Игнатович.









фото Газета.ру