+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Паралимпиец Александр Игнатович резко высказался о хоккейной сборной на ЧМ в Риге

«Все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям»

Чемпион Беларуси по настольному теннису, паралимпиец Александр Игнатович поделился мнением о развитии хоккея Беларуси после проигрыша национальной команды на ЧМ-2021 Великобритании (3:4).

«О Чемпионате мира по хоккею с шайбой.

Когда у Казахстана были степи и кони, когда у Дании был только гандбол с футболом, когда Франция пела марсельезу в честь побед сборной по футболу в Европе и Мире, когда Швейцария считала деньги в банках, у беларусов был не один ледовый дворец, они на волевых обыгрывали шведов в Солт-Лейк-Сити на Олимпиаде.

2021 год – все научились играть, а наши продолжают искать виноватых и отмазки своим поражениям. Система прогнила коррупцией и отмыванием денег. В спорте ничего не изменилось за 20 лет и каждый год под Новый год мы только и слушаем, что прошлый год был хуже предыдущего», – написал Игнатович.


фото Газета.ру
by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]